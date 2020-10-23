Препарат, которым лечили Трампа от COVID-19, одобрили в США

В США разрешили применять антивирусный препарат "Ремдесивир" (торговое название Veklury) для лечения больных с коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Как сообщается на сайте Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA), Veklury – это первое средство от COVID-19, получившее одобрение ведомства.

В мае регулятор уже разрешил применять "Ремдесивир" в экстренных случаях. Сейчас управление подчеркнуло, что разрешение распространяется не на всех пациентов, а на тех, кому требуется госпитализация.

Ранее "Ремдесивиром" лечили президента США Дональда Трампа, которого в начале октября госпитализировали с COVID-19 в Национальный военный медицинский центр Уолтера Рида. Помимо этого, главе государства назначили "Дексаметазон" и сделали инъекцию коктейля из антител.

На сайте производителя Veklury, компании Gilead Sciences, уточняется, что препарат могут применять взрослые и дети старше 12 лет и весом не менее 40 кг, и только в условиях стационара. Производитель также указал дозировку, противопоказания и возможные побочные эффекты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что украинские больницы получат препарат от коронавируса "Ремдесивир" в течение недели.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко подтвердил, что Украина уже закупила "Ремдесивир", и он транспортируется в страну.