Премьера Румынии оштрафовали за показательное нарушение карантина

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан заплатил штраф в размере 3000 леев (617 евро) за нарушение карантинных запретов, введенных в стране из-за пандемии.

В частности, он был без маски и курил в помещении. Об этом сообщает сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Отмечается, что 30 мая в местных соцсетях появилась фотография, на которой Орбан сидит в своем кабинете за столом с еще несколькими министрами и курит сигарету. Что интересно, никто из присутствующих не был в защитных масках – те лежали на столе.

Премьер Румынии нарушил карантин и заплатит штраф

Правда, премьер Румынии признал нарушение, заявив, что некоторые члены правительства собрались в его офисе после долгого рабочего дня 25 мая, в день его 57-летия.

"Премьер-министр знает, что правила должны соблюдать все граждане, независимо от их статуса. Если закон нарушается, должны применяться санкции", – говорится в его заявлении.

Орбан сидел в помещении без маски и курил euractiv.com

Подчеркивается, что после 60 дней строгого карантина во время чрезвычайного положения, который закончился 15 мая, правительство Орбана распорядилось установить 30-дневный режим повышенной опасности. Так ношение масок стало обязательным в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Курение же в помещении запрещено в стране еще с 2016 года.

Отметим, что с начала эпидемии в Румынии подтвердили 19 257 случаев заболевания COVID-19 и 1270 летальных случаев, 13 256 пациентов излечились.

worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, после смягчения карантина из-за COVID-19 и открытия контрольно-пропускных пунктов с 16 мая на румынско-венгерской границе образовались огромные очереди.