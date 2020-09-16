Премьера Израиля Нетаньяху выдвинули на Нобелевскую премию мира

Премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху был выдвинут на Нобелевскую премию мира за вклад в установление мира на Ближнем Востоке.

Как пишет израильская газета "Маарив", выдвижение сделал член палаты депутатов Италии от партии "Лига Севера" Паоло Гримольди.

"Премьер-министр Израиля внес существенный вклад в установление мира на Ближнем Востоке, подписав соглашения с ОАЭ, Бахрейном, а также продвинувшись в диалоге с Саудовской Аравией, который уже привел к тому, что королевство открыло свое воздушное пространство для израильских самолетов. "Все эти достижения были немыслимы еще несколько месяцев назад. И за это Нетаньяху заслуживает Нобелевской премии мира", – говорится в публикации.

Напомним, что 16 сентября в Вашингтоне состоялась историческая церемония подписания соглашений о нормализации дипломатических отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем. На этом мероприятии при посредничестве США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал соответствующие соглашения с министрами иностранных дел ОАЭ и Бахрейна – Абдуллой бин Зайедом аль-Нахайяном и Абдуллатифом бин Рашидом аз-Заяни.

Как сообщал OBOZREVATEL, президента США Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира за подписание мирного соглашения между Израилем и ОАЭ.

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