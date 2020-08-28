Премьер Японии Абэ ушел в отставку из-за болезни, высказавшись напоследок о РФ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который занимал эту должность с 2012 года, объявил о сложении полномочий по состоянию здоровья.

Объявляя об этом решении на пресс-конференции 28 августа, он выразил сожаление, что уходит, так и не решив вопрос подписания мирного договора с РФ. Его слова цитирует агентство "Киодо".

Прежде всего 65-летний политик объяснил свою отставку обострением язвенного колита (хроническое аутоиммунное воспалительное заболевание слизистой оболочки толстой кишки. – Ред.) и, соответственно, необходимостью лечения.

"Язвенный колит вернулся. Нужно продолжить лечение в течение какого-то времени", – сказал Абэ.

Политик подчеркнул, что болезнь мешает "принимать правильные решения", следовательно, ему стало сложно выполнять обязанности премьера.

"Я решил уйти с поста премьер-министра. Хотел бы извиниться перед народом Японии… Сожалею, что ухожу, не решив вопрос подписания мирного договора с Россией", – признался он.

Синдзо Абэ и глава РФ Владимир Путин (Reuters)

Отмечается, что из-за этой же болезни Синдзо Абэ подавал в отставку с поста главы правительства в 2007 году. Позже его состояние здоровья удалось стабилизировать, что позволило ему вернуться к государственной службе в 2012 году.

Добавим, что Абэ не стал назначать временно исполняющего обязанности главы правительства. Он продолжит выполнять свои функции, пока правящая японская Либерально-демократическая партия не представит кандидатуру нового премьера.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2019-го премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет заключить мирный договор с Россией до 2021 года. Тогда он говорил, что в 2021-м уйдет с поста премьера и до этого хотел бы заключить мирное соглашение.