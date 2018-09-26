Премьер Польши публично опозорился из-за незнания языка

Премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого публично отчитали перед телекамерами после того, как в своей речи допустил грамматическую ошибку.

Глава правительства ошибся во время выступления в Свебодзине, где встречался с избирателями и рассказывал об успехах правительства Польши, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

В своей речи Моравецкий сказал "полторы года" (półtorej roku) вместо правильного "полтора года" (półtora roku). Его речь широко транслировалась на польском телевидении.

Министр образования Анна Залевска, филолог по образованию, во время интервью СМИ пообещала указывать премьеру на ошибки и сдержала обещания. Перед заседанием правительства во вторник, 25 сентября, камеры телеканала зафиксировали, как Залевска публично поправила премьера.

"Я напоминаю, господин министр, но попрошу не обижаться, что "półtorej roku" не говорят. Только "półtora roku", - сказала она Моравецкому, когда он пожимал руки министрам.

Премьер не обратил внимания на замечания. Хотя на видео видно, как он немного растерялся. Он поздоровался со всеми министрам и сел за стол.

Пока не известно, что премьер Польши думает об этом инциденте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше вспыхнул скандал из-за ''позорного'' фото президента Дуды с Трампом.