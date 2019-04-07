Премьер Израиля признался, что задумал новую аннексию 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан.

Он уточнил, что пойдет на этот шаг в случае победы на предстоящих парламентских выборах, которые пройдут уже 9 апреля, пишет The Independent.

В интервью израильскому телеканалу Нетаньяху задали вопрос, почему он еще не расширил суверенитет Израиля на крупные поселения на Западном берегу, как это было сделано в отношении Восточного Иерусалима и Голанских высот, которые были захвачены в результате войны на Ближнем Востоке 1967 года.

Биньямин Нетаньяху Укринформ

В ответ он заявил: "Кто говорит, что мы этим не занимаемся? Мы работаем над этим и обсуждаем этот вопрос. Вы спрашиваете, переходим ли мы к следующему этапу. Ответ — да. Мы перейдем к следующему этапу. Я собираюсь расширить суверенитет".

Как отмечает The Independent, на территории Западного берега реки Иордан, Восточного Иерусалима и сектора Газа палестинцы хотят создать свое собственное государство. При этом на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме живет около полумиллиона израильтян и более 2,6 млн палестинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над сирийскими Голанскими высотами.

Многие страны выступили против решения США, поскольку данные территории являются аннексированными.

Опасения возникли и в Украине – эксперты задались вопросом, не является ли это предвестником признания права России на захваченный Крым.

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