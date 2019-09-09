Главная Новости
9 сентября • обновлено в 11:01
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Премьер Израиля оконфузился "встречей с Ельциным". Видео

4.4т Читать материал на украинском

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху оконфузился на встрече с правительством, сказав, что встретился в Лондоне с Борисом Ельциным.

Видео было опубликовано в Twitter Noa Landau. Нетаньяху перепутал Ельцина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Я вернулся из очень приятного визита в Лондон, где я встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США", – сказал Нетаньяху в начале встречи.

Новости
"Ну, "упало"...": как в Израиле отреагировали на инцидент с женой Нетаньяху

Его тут же попытались поправить члены правительства. В свою очередь премьер заявил, что он просто проверяет подчиненных на внимательность.

Борис Ельцин был первым президентом Российской Федерации. Время его правления совпадает с первым сроком премьер-министра Нетаньяху.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе Беньямин Нетаньяху впервые за 20 лет прибыл в Украину с государственным визитом.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персоны
Биньямин Нетаньяху Борис Ельцин
Место
Израиль
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
21
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel