Премьер Израиля оконфузился "встречей с Ельциным". Видео

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху оконфузился на встрече с правительством, сказав, что встретился в Лондоне с Борисом Ельциным.

Видео было опубликовано в Twitter Noa Landau. Нетаньяху перепутал Ельцина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Я вернулся из очень приятного визита в Лондон, где я встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США", – сказал Нетаньяху в начале встречи.

Его тут же попытались поправить члены правительства. В свою очередь премьер заявил, что он просто проверяет подчиненных на внимательность.

Борис Ельцин был первым президентом Российской Федерации. Время его правления совпадает с первым сроком премьер-министра Нетаньяху.

