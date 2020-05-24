Премьер Израиля Нетаньяху предстал перед судом по обвинению в коррупции

Он свою вину не признает, а расследование называет "охотой на ведьм"

Заседание должно было состояться еще 17 марта, но было перенесено

В Израиле в воскресенье, 24 мая, состоялось судебное заседание по обвинениям в коррупции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

70-летний политик – первый лидер Израиля в истории, который предстал перед судом, пишет ВВС.

При этом обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием он отрицает. Как утверждает премьер, расследования якобы направлены на то, чтобы "свергнуть его любым возможным способом".

Нетаньяху прибыл в здание суда в Иерусалиме спустя несколько дней после того, как начал новый срок своих полномочий, отметили журналисты.

Нетаньяху обвинили в коррупции Интерфакс

В чем обвиняют Биньямина Нетаньяху?

Израильскому премьер-министру было предъявлено обвинение по трем случаям, известным как 1000, 2000 и 4000:

дело 1000 – мошенничество и злоупотребление доверием: его обвиняют в получении подарков (в основном сигар и бутылок шампанского) от влиятельных бизнесменов якобы в обмен на услуги;

дело 2000 – мошенничество и злоупотребление доверием: Нетаньяху обвиняется в предложении помочь улучшить распространение израильской газеты Yediot Ahronot в обмен на позитивное освещение его персоны;

дело 4000 – взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием: будучи премьер-министром и министром связи во время предполагаемого преступления, Нетаньяху якобы продвигал регулирующие решения, благоприятные для телекоммуникационного гиганта Bezeq в обмен на его услуги.

Нетаньяху все обвинения против него назвал "охотой на ведьм" политических оппонентов, а также пообещал очистить свое имя.

Нетаньяху прибыл на заседание ВВС

Что рассмотрели на заседании?

В ходе заседания 24 мая было объявлено о порядке ведения слушаний, адвокатам премьера предоставили право ознакомиться с содержанием дела.

Всего в рамках судебного процесса планируется заслушать около 300 свидетелей обвинения.

Первое заседание по Нетаньяху должно было состояться 17 марта, однако из-за пандемии его было перенесено. Глава правительства был обязан лично присутствовать в суде.

Согласно израильскому законодательству, лидер, обвиняемый в совершении преступления, не обязан уходить в отставку.

Даже если Нетаньяху будет признан виновным, он не будет обязан уходить в отставку до тех пор, пока не будут исчерпаны какие-либо возможности апелляции. Это, как отметили журналисты, может занять много месяцев или даже лет.

Нетаньяху в суде

Нетаньяху в суде

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Израиле впервые утвердили двух премьер-министров – по ротации сменять друг друга будут Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц.

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