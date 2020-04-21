В Италии анонсировали начало второй фазы общенационального карантина. Также премьер-министра Джузеппе Конте призвал регионы не спешить ослаблять меры, чтобы не допустить повторной вспышки COVID-19.

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Об этом Джузеппе Конте написал на своей Facebook-странице. По его словам, на этой неделе разрабатывается план действий для второй фазы карантина, которая начнется 4 мая.

"Многие граждане устали и хотели бы значительного ослабления карантинных мер. Я бы и сам хотел, чтобы можно было сказать: "Давайте снова откроем всё сейчас же. Уже завтра утром". Но это было бы безответственно. Это привело бы к тому, что кривая заражения стала бы неконтролируемой, а все наши усилия были бы сведены на нет", – написал премьер.

Также Конте призывает регионы не спешить с ослаблением карантинных мер. Он отметил, что сейчас нельзя полагаться на импровизацию и нужно следовать общенациональным решениям.

"Мы не можем полагаться на временные решения только для того, чтобы удовлетворить часть населения, каких-то компаний или даже отдельных регионов. Ослабление мер должно основываться на четком плане, который учитывает все риски и детали. Это серьезная научная программа", – обратился он к регионам.

Джузеппе Конте REUTERS

В заключение он добавил, что над разработкой карантинных мер для второй фазы круглосуточно работает группа экспертов, которая скоро предоставит результаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Италия начинает постепенно смягчать карантинные ограничения. В то же время, такие меры, как ношение масок и соблюдение дистанции, отменять не будут как минимум еще полгода.

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