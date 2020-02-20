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21 февраля • обновлено в 02:33
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"Провалили" голосование: премьер Ирландии подал в отставку

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В Ирландии в четверг, 20 февраля, "провалилось" голосование за премьер-министра страны.

Парламент нового созыва на своем первом заседании не смог избрать премьера, не отдав большинство ни за одного из четырех кандидатов, пишет ВВС.

Действующий премьер-министр Лео Варадкар по завершении парламентского заседания, как того требует регламент, отправился в резиденцию президента Майкла Хиггинса для формального сложения своих полномочий.

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Лео Варадкар

Лео Варадкар

Le Quotidien

Для победы один из кандидатов должен был получить большинство голосов (80 плюс один).

Голосование 20 февраля прошло так:

  • глава республиканской партии "Шинн фейн" Мэри Лу Макдональд набрала 45 голосов (84 – против);

  • лидер либерально-консервативной "Фине гэл" Лео Варадкар получил 36 голосов в свою поддержку (107 – против);

  • кандидатура руководителя праволиберальной "Фианна фойл" Михола Мартина набрала 41 голос (97 – против);

  • за лидера "зеленых" Имона Райана проголосовали 12 депутатов (115 – против).

Отметим, Варадкар будет исполнять функции главы кабинета министров до момента избрания и назначения нового премьера.

При этом президент Ирландии – должность в значительной мере церемониальная, основная исполнительная власть в стране принадлежит премьер-министру.

Лео Варадкар

Лео Варадкар

DW

Как писал OBOZREVATEL, недавно советник по делам Европы и России вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс подала в отставку.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Ирландия
Теги
голосование политика
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