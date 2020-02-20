"Провалили" голосование: премьер Ирландии подал в отставку

В Ирландии в четверг, 20 февраля, "провалилось" голосование за премьер-министра страны.

Парламент нового созыва на своем первом заседании не смог избрать премьера, не отдав большинство ни за одного из четырех кандидатов, пишет ВВС.

Действующий премьер-министр Лео Варадкар по завершении парламентского заседания, как того требует регламент, отправился в резиденцию президента Майкла Хиггинса для формального сложения своих полномочий.

Лео Варадкар Le Quotidien

Для победы один из кандидатов должен был получить большинство голосов (80 плюс один).

Голосование 20 февраля прошло так:

глава республиканской партии "Шинн фейн" Мэри Лу Макдональд набрала 45 голосов (84 – против);

лидер либерально-консервативной "Фине гэл" Лео Варадкар получил 36 голосов в свою поддержку (107 – против);

кандидатура руководителя праволиберальной "Фианна фойл" Михола Мартина набрала 41 голос (97 – против);

за лидера "зеленых" Имона Райана проголосовали 12 депутатов (115 – против).

Отметим, Варадкар будет исполнять функции главы кабинета министров до момента избрания и назначения нового премьера.

При этом президент Ирландии – должность в значительной мере церемониальная, основная исполнительная власть в стране принадлежит премьер-министру.

Лео Варадкар DW

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