Переболевший коронавирусом Джонсон мог опять заразиться: контактировал с инфицированным

Алексей Титофф Мир 23:05, 15.11.2020 Обновлено: 23:10, 15.11.2020

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел на самоизоляцию после контакта с лицом, у которого подтвердили коронавирус (COVID-19).

Даунинг-стрит подтвердила, что был получен положительный результат теста на вирус, поэтому чиновника отправили на изоляцию, передает Express.

При этом отмечается, что у премьер-министра нет никаких симптомов вируса. Теперь ожидается, что в ближайшем будущем Джонсон будет работать из дома.

Напомним, 27 марта у Бориса Джонсона обнаружили коронавирус. За несколько дней до этого он был в тесном контакте с десятками политиков и руководителей здравоохранения. Также стало известно, что беременная невеста премьер-министра Великобритании Кэрри Саймондс также заразилась COVID-19.

5 апреля Джонсона госпитализировали, а вскоре перевели в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения здоровья. 12 апреля он заявил, что вылечился и был выписан из больницы. Позже Джонсон заявил об ухудшении зрения после того, как вылечился от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании с 5 ноября ввели общенациональный карантин на фоне вспышки новых случаев заражения коронавирусом.

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Мир

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