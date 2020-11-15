Переболевший коронавирусом Джонсон мог опять заразиться: контактировал с инфицированным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел на самоизоляцию после контакта с лицом, у которого подтвердили коронавирус (COVID-19).

Даунинг-стрит подтвердила, что был получен положительный результат теста на вирус, поэтому чиновника отправили на изоляцию, передает Express.

При этом отмечается, что у премьер-министра нет никаких симптомов вируса. Теперь ожидается, что в ближайшем будущем Джонсон будет работать из дома.

Напомним, 27 марта у Бориса Джонсона обнаружили коронавирус. За несколько дней до этого он был в тесном контакте с десятками политиков и руководителей здравоохранения. Также стало известно, что беременная невеста премьер-министра Великобритании Кэрри Саймондс также заразилась COVID-19.

5 апреля Джонсона госпитализировали, а вскоре перевели в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения здоровья. 12 апреля он заявил, что вылечился и был выписан из больницы. Позже Джонсон заявил об ухудшении зрения после того, как вылечился от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании с 5 ноября ввели общенациональный карантин на фоне вспышки новых случаев заражения коронавирусом.