Премьер Британии передумал касательно Brexit: о чем он написал ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправил в Брюссель письмо с просьбой об отсрочке Brexit, однако не подписал его.
Послание сопровождалось вторым письмом, уже подписанным Джонсоном. В нем британский премьер указал, что считает отсрочку выхода из ЕС ошибкой, передает BBC со ссылкой на источник в британском правительстве.
Вместе с этими двумя письмами в Брюссель была отправлена записка за подписью представителя Британии в ЕС Тима Бэрроу. В ней говорится о том, что первое письмо было направлено в соответствии с законодательством — по решению британского парламента. Сам премьер Британии перед его отправкой предупредил всех европейских лидеров, что послание не от него.
Глава Европейского совета Дональд Туск вечером 19 октября подтвердил получение письма о переносе Brexit. "Запрос на продление только что прибыл. Я начну консультации с лидерами ЕС о том, как реагировать", — написал он в Twitter.
The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit— Donald Tusk (@eucopresident) 19 октября 2019 г.
19 октября парламент Великобритании проголосовал за то, чтобы отложить одобрение соглашения о Brexit до того момента, когда будут одобрены все законопроекты, необходимые для выхода Британии из ЕС.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявляет, что правительство продолжит попытки провести через британский парламент согласованный с Евросоюзом вариант соглашения. Джонсон уверен, что к 31 октября это удастся сделать. Уже в понедельник он намерен предложить необходимые законопроекты для одобрения.
BBC
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
Страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
По мнению экспертов, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Премьер Великобритании Борис Джонсон создал военный кабинет для активизации подготовки к выходу страны из Евросоюза без соглашения. Политик готов на Brexit любыми необходимыми средствами до 31 октября.
18 сентября Европарламент поддержал документ об "упорядоченном Brexit".
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