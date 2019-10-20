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20 октября • обновлено в 12:38
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Премьер Британии передумал касательно Brexit: о чем он написал ЕС

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправил в Брюссель письмо с просьбой об отсрочке Brexit, однако не подписал его.

Послание сопровождалось вторым письмом, уже подписанным Джонсоном. В нем британский премьер указал, что считает отсрочку выхода из ЕС ошибкой, передает BBC со ссылкой на источник в британском правительстве.

Вместе с этими двумя письмами в Брюссель была отправлена записка за подписью представителя Британии в ЕС Тима Бэрроу. В ней говорится о том, что первое письмо было направлено в соответствии с законодательством — по решению британского парламента. Сам премьер Британии перед его отправкой предупредил всех европейских лидеров, что послание не от него.

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Глава Европейского совета Дональд Туск вечером 19 октября подтвердил получение письма о переносе Brexit. "Запрос на продление только что прибыл. Я начну консультации с лидерами ЕС о том, как реагировать", — написал он в Twitter.

19 октября парламент Великобритании проголосовал за то, чтобы отложить одобрение соглашения о Brexit до того момента, когда будут одобрены все законопроекты, необходимые для выхода Британии из ЕС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявляет, что правительство продолжит попытки провести через британский парламент согласованный с Евросоюзом вариант соглашения. Джонсон уверен, что к 31 октября это удастся сделать. Уже в понедельник он намерен предложить необходимые законопроекты для одобрения.

Премьер Британии передумал касательно Brexit: о чем он написал ЕС

BBC

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Тема
Brexit
Персона
Борис Джонсон
Место
Великобритания
Тег
Европейский Союз
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