Премьер Британии передумал касательно Brexit: о чем он написал ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправил в Брюссель письмо с просьбой об отсрочке Brexit, однако не подписал его.

Послание сопровождалось вторым письмом, уже подписанным Джонсоном. В нем британский премьер указал, что считает отсрочку выхода из ЕС ошибкой, передает BBC со ссылкой на источник в британском правительстве.

Вместе с этими двумя письмами в Брюссель была отправлена записка за подписью представителя Британии в ЕС Тима Бэрроу. В ней говорится о том, что первое письмо было направлено в соответствии с законодательством — по решению британского парламента. Сам премьер Британии перед его отправкой предупредил всех европейских лидеров, что послание не от него.

Глава Европейского совета Дональд Туск вечером 19 октября подтвердил получение письма о переносе Brexit. "Запрос на продление только что прибыл. Я начну консультации с лидерами ЕС о том, как реагировать", — написал он в Twitter.

The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit