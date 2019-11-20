Протесты в Гонконге и их подавление силовиками в очередной раз напоминают о простой истине, которую предпочитают не замечать на постсоветском пространстве: авторитаризм несовместим с демократией и экономической свободой

На протяжении ряда лет бывшие "совки" восхищались экономическими успехами коммунистического Китая, доказывали, что он никакой не коммунистический и оправдывали подавление протестов на площади Тяньаньмэнь. Основатель "нового Китая" Дэн Сяопин стал одним из кумиров постсоветского "общества недорослей" и его подход к политике считался чуть ли не вершиной здравого смысла и противопоставлялся перестройке Михаила Горбачева, пишет Виталий Портников для espreso.tv. А уж формула "одна страна - две системы", которая позволяла обьединить коммунистический Китай с британским владением Гонконгом и португальской колонией Макао, казалась примером политического реализма. Собственно, Дэн Сяопин выдвигал эту формулу в расчете еще и на объединение с Тайванем. Но на острове не оказалось достаточного количества самоубийц.

Это еще и потому, что жители Тайваня пока что имеют возможность сами выбирать свою судьбу. А у жителей Гонконга такой возможности никогда не было. И уже само согласие Пекина с сохранением, пусть и ограниченном, их политических и экономических свобод, они могли воспринимать как благо, Хотя даже в момент объединения, более 20 лет назад, многие задавались вопросом: а что будет, когда 50-летний переходный период истечёт?

А вот то и будет. За прошедшие десятилетия Гонконг стал настоящими экономическими легкими Китая - потому что доверие инвесторов к его финансовой и правовой системе нельзя сравнить с доверием к режиму КНР. И никакого китайского экономического чуда не состоялось бы без Гонконга. Но вместе с тем в Гонконге сохранялось относительно свободное общество, а в Китае только укреплялся коммунистический строй, который сейчас вновь трансформируется в режим единоличной власти.

И теперь коммунистические бонзы оказались перед непростым выбором. Они могут разгромить протест и уничтожить суверенитет Гонконга, но подорвут стабильность собственной экономики в непростые для Китая времена. Однако если победят участники протеста, рано или поздно бацилла свободы заразит весь Китай. Коммунистический режим обречён в любом случае - вопрос только, каким количеством жертв будет оплачен его крах и что будет в результате процесса эррозии авторитаризма с китайской экономикой. Однако заплатить придётся всем - и гонконгцам, и китайцам, и всему остальному миру.

Именно поэтому события в Гонконге являются прелюдией к украинскому будущему. Мы пока что не можем предсказать, чем обернётся фактическая готовность большинства украинских избирателей поддержать олигархическое предложение на трагических для страны президентских и парламентских выборах 2019 года. Однако за возращение от карикатурного авторитаризма к демократии украинцам придётся очень дорого заплатить.

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