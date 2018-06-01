"Прекратите травить!" Глава Еврокомиссии заступился за Россию

В Евросоюзе должны прекратить травить Россию и начать восстанавливать диалог во многих отраслях.

Такое мнение выразил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время выступления в Брюсселе, передает The Guardian.

"Поэтому мы должны вернуться, я бы не сказал к нормальным отношениям с Россией, но есть так много отраслей, где мы можем лучше сотрудничать с исследованиями, инновациями и другими. Не забывая о том, каковы наши различия и разногласия. Но эту травлю России надо прекратить", - заявил он.

Жан-Клод Юнкер

Юнкер настоял, что ЕС никогда не признает аннексию Крыма и войну на Донбассе.

Однако, по его словам, территория Евросоюза - лишь 5,5 млн квадратных километров, тогда как России – 70,5 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евросоюз ввел персональные санкции за организацию незаконных выборов в Крыму. Ограничения коснутся пяти человек.