Преемница Меркель отказалась претендовать на пост канцлера Германии

Лидер правящего в Германии Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не будет претендовать на пост канцлера страны.
Как пишет Spiegel, об этом она сообщила на заседании президиума ХДС 10 февраля. По данным партийных кругов, Крамп-Карренбауэр также заявила, что уйдет с поста председателя партии. При этом она хочет организовать процесс выдвижения кандидата в канцлеры летом и уже после этого отказаться от кресла главы партии.
По словам участников встречи, политик жаловалась на неурегулированные отношения между частями партии и ультраправой "Альтернативой для Германии" и левыми. Она была категорически против сотрудничества с этими политическими силами.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь поблагодарила председателя Крамп-Карренбауэр и попросила, чтобы она продолжила возглавлять Министерство обороны.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава немецкой партии Христианско-демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр стала на защиту продолжения экономических санкций ЕС против России.
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