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Преемник Назарбаева принес присягу и предложил переименовать столицу Казахстана. Видео

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Касым-Жомарт Токаев 20 марта принес присягу народу Казахстана и вступил в должность президента республики.

Видео присяги появилось в сети. В это же время Токаев предложил переименовать столицу Казахстана Астану.

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По словам нового президента, столица должна носить имя первого президента и называться Нурсултан. Также он считает, что необходимо назвать центральные улицы всех областных центров Казахстана именем Нурсултана Назарбаева.

Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев

alau.kz

Как сообщал OBOZREVATEL, Нурсултан Назарбаев, сложивший с себя полномочия президента Казахстана, возглавит Совет безопасности республики.

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Персона
Нурсултан Назарбаев
Место
Казахстан
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