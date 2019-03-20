Преемник Назарбаева принес присягу и предложил переименовать столицу Казахстана. Видео

Касым-Жомарт Токаев 20 марта принес присягу народу Казахстана и вступил в должность президента республики.

Видео присяги появилось в сети. В это же время Токаев предложил переименовать столицу Казахстана Астану.

По словам нового президента, столица должна носить имя первого президента и называться Нурсултан. Также он считает, что необходимо назвать центральные улицы всех областных центров Казахстана именем Нурсултана Назарбаева.

Касым-Жомарт Токаев alau.kz

Как сообщал OBOZREVATEL, Нурсултан Назарбаев, сложивший с себя полномочия президента Казахстана, возглавит Совет безопасности республики.

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