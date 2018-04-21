Преемник для Путина: психолог назвал ключевую проблему

У преемника российского президента Владимира Путина могут возникнуть серьезные трудности по сохранению территориальной целостности страны.

Такое убеждение в эфире ObozTV выразил психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким.

"Если мы говорим о Кавказе, то очень многие элиты там захотят отколоться от России, как только будет к этому возможность. И речь идет не только о Кавказе. Если мы говорим о русском населении, то у них очень мощная центростремительная сила, они стремятся к объединению всех своих регионов. Поэтому сложно сказать, чего хочет среднестатистический россиянин", - отметил специалист.

При этом Ким признал склонность россиян к почти обожествлению верховной власти.

"Если говорить усреднено, то есть колоссальная традиция и привычка повиноваться центральной власти. Это все берет корни от древнерусской общины, подкрепляется золотоордынскими правилами правопреемственности. Она (традиция. – Ред.), возможно, влияет на менталитет. Но, когда мы говорим россиянин, то кого имеем ввиду? Жителя крупного города? Там достаточно независимые люди", - считает он.

Показательными в этом плане он считает реакцию на события в Кемерово.

"Они показали, что народ способен выйти на улицы, что-то потребовать. Пока это не долговременно, но у нас Майдан тоже начался не за одну секунду. Есть определенный пиетет перед властью, который свойственен очень многим гражданам России, но мы не знаем силу момента, что произойдет. Мы видели, что пожар в Кемерово заставил выйти людей", - добавил психолог.

Оценивая шансы на должность главы Чечни Рамзана Кадырова, Ким подчеркнул, что для таких стран как РФ фигура правителя имеет второстепенное значение.

"Дело в том, что чем крупнее государство, тем меньшее значение имеет личность конкретного правителя. Имеет значение наличие институтов власти, их прочность, их устойчивость", - заключил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее известный украинский правозащитник Эдуард Багиров предположил, что в Кремле рассматривают возможные сценарии передачи власти, чтобы вывести Россию из международной изоляции, куда ее загнал Путин.