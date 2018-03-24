Представлен сенсационный лайнер-монстр: впечатляющие фото и видео

Крупнейший в мире круизный лайнер "Симфония морей" был передан французским судостроителем STX американскому гигантскому Royal Caribbean International перед его первым рейсом в Средиземном море.

Он бьет все рекорды по величине, пассажировместимости, инновациям и развлечениям на борту, пишет DailyMail.

В частности, лайнер содержит ледовый каток, аквапарк и полноразмерную баскетбольную площадку, а также 2700 кают.

Стоимость корабля колеблется в районе 959 миллионов фунтов (1,35 миллиарда долларов). Океанское судно имеет длину 362 м и ширину 65 м, водоизмещение 230 тысяч тонн.

Всего на борту 18 палуб, 16 из которых пассажирских. 5494 гостей и 2175 человек обслуживающего персонала будут передвигаться на 24 лифтах. Пассажиров ждут 2775 кают различного уровня и класса. Питание на борту обеспечат 20 ресторанов и кафе.