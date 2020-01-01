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1 января • обновлено в 14:38
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Предсказавший пожар в Нотр-Даме провидец дал мрачный прогноз на 2020 год

7.6т
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Британский экстрасенс Николас Ауджула, который, по его утверждениям, предсказал пожар в Нотр-Даме, дал мрачный прогноз на 2020 год.

Так, как пишет Mirror, он утверждает, что получил новые видения, согласно которым, наступивший год будет тяжелым.

"Я видел много протестов – людей, выходящих на улицы, не так много только здесь [в Британии], но по всему миру. Конечно, люди все время протестуют, но я вижу это скорее как глобальное массовое движение", - сказал Ауджула.

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Предсказавший пожар в Нотр-Даме провидец дал мрачный прогноз на 2020 год

Предсказавший пожар в Нотр-Даме провидец дал мрачный прогноз на 2020 год

Mirror

И добавил: "Я также чувствую, что Трамп будет побежден. Мне были видения суровой погоды и очень сильных ветров в Великобритании".

Кроме того, некоторые его предсказания коснулись мира шоу-бизнеса. По его словам, Пэрис Хилтон объявит, что у нее будет (или уже есть) ребенок; а вокруг Линдси Лохан и Дженнифер Энистон возникнут новые скандалы.

Кроме того, Ауджула предчувствует смерть молодой и популярной певицы. "Что-то, связанное с алкоголем и зависимостью", – говорит экстрасенс.

Отметим, что Николас утверждает, что предвидел землетрясения в Китае и на Кубе, массовые протесты лондонских таксистов, пожар "в большой исторической церкви" (пылающий Нотр-Дам) и скандал с участием общественного деятеля по имени Джастин. Все это сбылось в 2019-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ писали, что болгарская предсказательница Ванга якобы предвидела приход ко власти президента Украины Владимира Зеленского.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Великобритания
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