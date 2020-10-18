Знаменитый литовский поэт и диссидент Венцлова назвал белорусского правителя Александра Лукашенко "предпоследним диктатором Европы", имея в виду, что последний диктатор – президент России Владимир Путин. Венцлова, хорошо помнящий демократические революции в странах Центральной Европы, убежден в окончательной победе белорусской демократии, он считает это просто вопросом времени, – пишет журналист Виталий Портников для Радио Свобода.

Венцлова справедливо напоминает, что первый секретарь ЦК ПОРП Войцех Ярузельский, который ввел военное положение в Польше и принял решение об изоляции руководства независимого профсоюза "Солидарность" во главе с будущим президентом Польши Лехом Валенсой, через несколько лет был вынужден согласиться на проведение "круглого стола" с представителями оппозиции.

И здесь действительно можно провести параллель между тем, что происходило после создания "Солидарности" в коммунистической Польше, и тем, что происходит в Беларуси после начала протестов. Руководство ПНС сначала пыталось не замечать появления "Солидарности" и объявляло врагами страны интеллектуалов из Комитета защиты рабочих. Затем пошло на переговоры с профсоюзными активистами, этот процесс несколько напоминает поездку Лукашенко в следственный изолятор и разговор с заключенными там оппозиционерами – ведь вся власть продолжала сохраняться в руках коммунистического руководства, а в Польше оставались советские войска.

Когда руководители страны убедились, что большинство их соотечественников поддерживает "Солидарность", а не ПОРП, власти решили объявить военное положение и в Польше воцарилась реакция – тысячи человек были арестованы, многие потеряли работу, покинули страну. Однако прошло всего несколько лет – и генерал Ярузельский вынужден был согласиться на новые переговоры с оппозиционерами и на постепенную демократизацию страны.

Режим Лукашенко сейчас находится на первой стадии, в попытке не заметить масштабы протестного движения и запугать его представителей. Решение об объявлении в международный розыск бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской ярко об этом свидетельствует. На авторитете самой Тихановской это никак не скажется, более того – усилит ее поддержку и среди протестующих, и среди европейских лидеров.

Президент Литвы Гитанас Науседа уже призвал Европейский союз игнорировать белорусский ордер. А то, что к розыску оппозиционерки формально подключилась Россия и ее руководство не видит политической мотивированности в решении о розыске бывшего кандидата, только уменьшает традиционные симпатии белорусов к Москвуе.

Лукашенко сейчас настроен на жесткие действия по отношению к тем, кто не согласен с его "победой" на президентских выборах и продолжением его бесконечного правления в Беларуси. Но это означает, что теперь его власть будет держаться не на популистских лозунгах и обещаниях сохранения "старого доброго" советского прошлого, а исключительно на штыках.

А это – не очень удобная опора даже для "предпоследнего диктатора Европы".

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