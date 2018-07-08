Предлагали тайные сделки: раскрыты связи главного спонсора Brexit с Россией

Британский бизнесмен Аррон Бэнкс, который активно поддерживал кампанию за выход Британии из ЕС, поддерживал тесную связь с РФ: он встречался с послом России Александром Яковенко не менее 11 раз.

Встречи состоялись перед референдумом по Brexit и в течение двух месяцев после него. Отмечается, что посольство России предлагало еще четыре встречи, но неизвестно, произошли ли они, пишет The Guardian.

По данным СМИ, правоохранители получили информацию из истоков электронных писем Бэнкса, в которых говорилось о его ранее неизвестных встречах с послом РФ в Лондоне.

Письма говорят о том, что Бэнксу во время кампании по Brexit якобы предложили три сделки, связанные с российским бизнесом.

В последние годы Бэнкс уверял, что встреча с послом была только одна, "во время ланча с выпивкой", однако впоследствии признал четыре встречи. Данные о более, чем десятке переговоров сам Бэнкс никак не прокомментировал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Великобритании Лондоне состоялся массовый митинг, участники которого вышли с требованием провести новый референдум по соглашению с ЕС о Brexit.