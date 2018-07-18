Предлагала секс: всплыли скандальные подробности о задержанном в США агенте России

Гражданка России Мария Бутина, которая была задержана в столице США Вашингтоне по подозрению в работе агентом на Москву, имела регулярные контакты с российской разведкой.

Об этом информирует National Public Radio со ссылкой на представленные в суде документы Федерального бюро расследований.

Бутина пыталась развивать связи в США и проникать в организации, которые имеют влияние на американскую политику с целью продвигать интересы РФ. Сообщается, что в обмен на должность в одной из заинтересовавших россиянку организации она, несмотря на отношения с "американским гражданином 1", предлагала секс другому человеку.

В США Бутина также постоянно находилась в контакте с Федеральной службой безопасности Российской Федерации и встречалась с российским дипломатом, который, как заявили в суде, был офицером разведки.

Ранее из судебных документов стало известно, что Бутиной помогали двое граждан США. Один из них - "американский гражданин 1". С ним Бутина контактировала в Москве в 2013 году.

Он представлял ее влиятельным американцам, в том числе из организаций, выступающих в поддержку распространения оружия. Предполагается, что речь идет о Поле Эрисксоне - американском юристе-республиканце и члене Национальной стрелковой ассоциации США (NRA).

Как передает источник, прокуратура попросила суд оставить Бутину под стражей до начала судебного разбирательства по ее делу из-за риска побега.

Читайте также на OBOZREVATEL, что еще известно о пойманном в США агенте России.