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23 февраля • обновлено в 11:05
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"Предатель!" Трамп заблокировал книгу Болтона об "украинской схеме"

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Президент США Дональд Трамп лично приказал заблокировать публикацию книги его бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Напомним, что в ней говорится о встрече, где американский лидер якобы попросил его помочь с реализацией своих планов по Украине. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что в разговоре с сотрудниками администрации глава Соединенных Штатов назвал Болтона "предателем".

Болтон и Трамп

Болтон и Трамп

Кроме этого, Трамп наказал своим юристам, что экс-советнику нельзя позволять публиковать все, что касается общения с ним на тему национальной безопасности. Президент подчеркнул, что все эти сведения являются секретными.

Также лидер США заявил, что книга Болтона, которая повествует о его деятельности в Белом доме, не должна быть выдана до выборов, которые состоятся в стране в ноябре 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, авторитетное издание The New York Times узнало, что в книге бывшего советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона говорится о встрече в Овальном кабинете, на которой глава государства раздавал указания по "украинской схеме".

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Автор
Дина Баронова
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Теги
книги президент
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