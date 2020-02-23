Президент США Дональд Трамп лично приказал заблокировать публикацию книги его бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Напомним, что в ней говорится о встрече, где американский лидер якобы попросил его помочь с реализацией своих планов по Украине. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что в разговоре с сотрудниками администрации глава Соединенных Штатов назвал Болтона "предателем".

Болтон и Трамп

Кроме этого, Трамп наказал своим юристам, что экс-советнику нельзя позволять публиковать все, что касается общения с ним на тему национальной безопасности. Президент подчеркнул, что все эти сведения являются секретными.

Также лидер США заявил, что книга Болтона, которая повествует о его деятельности в Белом доме, не должна быть выдана до выборов, которые состоятся в стране в ноябре 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, авторитетное издание The New York Times узнало, что в книге бывшего советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона говорится о встрече в Овальном кабинете, на которой глава государства раздавал указания по "украинской схеме".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!