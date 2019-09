"Предал США!" Клинтон потребовала импичмента Трампа

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон выступила за импичмент президента Дональда Трампа.

Бывший оппонент Трампа на выборах в 2016 году обвинила его в предательстве государства, о чем написала в своем Twitter.

"Президент США предал нашу страну. Это не политическое заявление. Это суровая реальность, и мы должны действовать. Он представляет настоящую опасность для того, что делает нас сильными и свободными. Я поддерживаю импичмент", - написала Клинтон.

The president of the United States has betrayed our country.



That’s not a political statement—it’s a harsh reality, and we must act.



He is a clear and present danger to the things that keep us strong and free.



I support impeachment.