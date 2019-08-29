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Предал Путина? Стало известно о тайной просьбе Лукашенко к Трампу

1.4т Читать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил у США помощи в защите от давления России.

Это произошло во время визита советника лидера США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, передает в телеграм-канале "НЕЗЫГАРЬ".

Лукашенко отметил ключевую роль США в "сдерживании политики России в регионе", отметив, что Беларусь готова покупать у Штатов нефть и газ.

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Лукашенко запросил у правительства США $15 млрд, а взамен обещал заморозить членство в интеграционных проектах. Также обсуждалась отмена санкций против членов семьи президента.

Сообщается, что Лукашенко даже пообещал американцам провести в Беларуси честные выборы в парламент, и пригласил Трампа приехать в Минск.

Напоследок глава Беларуси подарил Болтону коробку шоколада без сахара.

Лукашенко и Болтон

Лукашенко и Болтон

РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Беларуси внезапно отказался посетить Польшу на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, потому что туда не пригласили Путина.

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Персоны
Александр Лукашенко Владимир Путин
Место
Беларусь
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Обоз вы в самом деле думаете что чем больший бред тем скорее в него поверят ??Вы хоть в курсе что Гебельс когда говорил это подразумевал что верить в это будут дегенераты (украинцы) ...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Предал Зеленского? Трамп отменил свой визит в Польшу в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росия окупант! смерть росии и окупантам
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