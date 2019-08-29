Предал Путина? Стало известно о тайной просьбе Лукашенко к Трампу

Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил у США помощи в защите от давления России.

Это произошло во время визита советника лидера США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, передает в телеграм-канале "НЕЗЫГАРЬ".

Лукашенко отметил ключевую роль США в "сдерживании политики России в регионе", отметив, что Беларусь готова покупать у Штатов нефть и газ.

Лукашенко запросил у правительства США $15 млрд, а взамен обещал заморозить членство в интеграционных проектах. Также обсуждалась отмена санкций против членов семьи президента.

Сообщается, что Лукашенко даже пообещал американцам провести в Беларуси честные выборы в парламент, и пригласил Трампа приехать в Минск.

Напоследок глава Беларуси подарил Болтону коробку шоколада без сахара.

Лукашенко и Болтон РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Беларуси внезапно отказался посетить Польшу на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, потому что туда не пригласили Путина.

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