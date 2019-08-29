Предал Путина? Стало известно о тайной просьбе Лукашенко к Трампу

Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил у США помощи в защите от давления России.
Это произошло во время визита советника лидера США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, передает в телеграм-канале "НЕЗЫГАРЬ".
Лукашенко отметил ключевую роль США в "сдерживании политики России в регионе", отметив, что Беларусь готова покупать у Штатов нефть и газ.
Лукашенко запросил у правительства США $15 млрд, а взамен обещал заморозить членство в интеграционных проектах. Также обсуждалась отмена санкций против членов семьи президента.
Сообщается, что Лукашенко даже пообещал американцам провести в Беларуси честные выборы в парламент, и пригласил Трампа приехать в Минск.
Напоследок глава Беларуси подарил Болтону коробку шоколада без сахара.
Лукашенко и Болтон
РИА Новости
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Беларуси внезапно отказался посетить Польшу на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, потому что туда не пригласили Путина.
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