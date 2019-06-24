Предадут Украину? Стартует сессия по возвращению России в ПАСЕ

В Страсбурге в понедельник, 24 июня, стартует летняя сессия ПАСЕ, на которой могут принять решение, которое приведет к возвращению российской делегации без выполнения каких-либо условий.

Так, главным вопросом повестки дня сессии является проект резолюции, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций, пишет "Европравда".

Отмечается, что этим документом предлагается исключить возможность лишать национальные делегации права голоса, выступать, а также права быть представленным в ассамблее и ее органах.

ПАСЕ censor.net.ua

В случае принятия документа в предложенной редакции, российская делегация избежит возобновления санкций, введенных против нее в ответ на агрессию против Украины и оккупацию Крыма.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев анонсировал чрезвычайно тяжелый день. По его словам, в этот раз Украине придется противостоять не только Москве, но и руководству Совета Европы, Франции и Германии.

"Поэтому результат непредсказуем, несмотря на всю нашу готовность дать серьезный бой. Будем делать все возможное в этих условиях", – предупредил он.

Накануне руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, который создали в помощь родственникам жертв крушения Boeing-777 над Донбассом, попросило выдвинуть России ультиматум касательно возвращения в ПАСЕ.

Напомним, в апреля 2014 года ПАСЕ ввела санкции против РФ, лишив россиян права голоса. Поэтому российская делегация прекратила участие в работе ПАСЕ.

Кроме того, Россия прекратила платить взносы в бюджет организации. На сегодня чистый долг России перед Советом Европы составляет 66 млн евро, а до 30 июня страна должна внести оставшиеся две трети своего членского взноса, который для РФ составляет 22 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 мая комитет министров Совета Европы поддержал позицию, что все страны-члены, в том числе Россия, должны голосовать на выборах нового генсека в июне. Украина голосовала против этого решения и считает его позорным и спорным.

В свою очередь, глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил, что изменение регламента Совета Европы ради России приведет к подрыву доверия к организации и возможному кризису в ней.

3 июня регламентный комитет ПАСЕ одобрил резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций и поспособствовать возвращению России.

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