Правозащитник рассказал о нечеловеческих условиях для задержанных в Беларуси

Задержанных в Беларуси участников акций протеста против результатов выборов президента держат по несколько суток без еды и воды.

Об этом "Гордону" рассказал правозащитник белорусского центра "Весна" Леонид Судаленко. По его словам, правоохранительная система не способна реализовать решения судей.

"Только в Гомеле задержано более 500 человек, а изолятор временного содержания рассчитан на 100 человек. Негде размещать и арестованных – их отправляют в СИЗО, которые предназначены для подозреваемых в совершении уголовных преступлений. Людей вывозят в райцентры – Речица, Калинковичи, Хойники, Брагин и другие", – отметил Судаленко.

По его словам, люди по несколько суток ожидают решения суда и подвергаются издевательствам.

"Такой ситуации за все 25 лет моей правозащитной деятельности никогда не было. Просто прохожих брутально задерживают. Мотивы нахождения человека на улице никто не выясняет. Тебе от 18 до 55 лет? Омоновцы могут тебя схватить, затолкать в автобус, завезти в райотдел милиции. Там людей штабелями укладываю прямо на пол актового зала лицом вниз. Как только кто-то поднимает голову – бьют резиновой дубинкой по спине. И так держат часами, пока судья не вынесет решение. Людям не дают ни есть, ни пить. Закон говорит, что административное задержание может длиться не более трех часов, потом предъявляют обвинение и доставляют в суд", – отметил правозащитник.

Леонид Судаленко считает, что правоохранительная система дала трещину. Кадр видео YouTube

Судаленко подчеркнул, что все задержанные лишены права на защиту, а власти прикрываются эпидемией и не допускают к ним адвокатов, хотя официально в стране нет коронавируса.

"Прямо в изоляторах проходят выездные заседания. Происходит это так: в крохотной комнате изолятора сидит судья даже без мантии и вершит правосудие. Из камер выдергивают по одному заключенному, судья слушает их несколько минут и выносит решение", – рассказал он.

Правозащитник считает, что система дала трещину, поскольку некоторых из арестованных досрочно начали выпускать.

"Сегодня (13 августа) утром начала поступать информация, что не просто задержанных, а уже арестованных на 10–15 суток досрочно выпускают из изоляторов вопреки решению суда. Со мной связался человек, которого отпустили из СИЗО №3. Его в 4.00 разбудил конвой, попросил с вещами на выход. Ему предложили подписать обязательство больше не выходить на несанкционированные протесты и отпустили. Уже три подобных случая мы зафиксировали. Я считаю, это знаковое событие. Значит, система дала трещину: судебная власть карает, а правоохранительная власть не способна такое количество наказаний переварить", – убежден Судаленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Совета республики Беларусь Наталья Кочанова заявила, что к вечеру 13 августа под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях были выпущены тысячи людей, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям.