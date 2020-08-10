Правительство Ливана, где прогремел смертельный взрыв, ушло в оставку

Правительство Ливана, в столице которого Бейруте прогремел смертельный взрыв, отправлено в отставку в полном составе.

Об этом глава министерства здравоохранения республики заявил на собрании кабмина, передают РИА Новости.

По его словам, так ливанские власти выполнят одно из требований граждан, которые с 7 августа выходили на митинги, переросшие в массовые столкновения.

Напомним, демонстранты забрасывали стражей правопорядка камнями и петардами, в ответ в них кидали гранаты со слезоточивым газом. Именно во время протестов было озвучено требование роспуска парламента и реформ.

Кроме того, митингующие захватили здания нескольких министерств, однако военным удалось оттеснить людей.

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