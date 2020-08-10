Правительство Ливана, где прогремел смертельный взрыв, ушло в оставку. 112 Украина
Правительство Ливана, в столице которого Бейруте прогремел смертельный взрыв, отправлено в отставку в полном составе.
Об этом глава министерства здравоохранения республики заявил на собрании кабмина, передают РИА Новости.
По его словам, так ливанские власти выполнят одно из требований граждан, которые с 7 августа выходили на митинги, переросшие в массовые столкновения.
Напомним, демонстранты забрасывали стражей правопорядка камнями и петардами, в ответ в них кидали гранаты со слезоточивым газом. Именно во время протестов было озвучено требование роспуска парламента и реформ.
Кроме того, митингующие захватили здания нескольких министерств, однако военным удалось оттеснить людей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта.
Число погибших составило по меньшей мере 135, более 3,7 тыс. человек пострадали.
В больницах Бейрута не хватало места для раненых. Более 30 команд Красного Креста привлекли к работе на месте ЧП.
Появились детали о маршруте корабля Rhosus, перевозившем 2750 тонн аммиачной селитры, которая взорвалась в столице Ливана.
В порту Бейрута на момент происшествия стояло два украинских судна из Мариуполя.
Разрушения города показали с высоты птичьего полета. Сами взрывы также попали на свадебное видео.