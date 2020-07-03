Правительство Франции ушло в отставку.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп подал президенту страны Эмануэлю Макрону заявление об отставке правительства.

Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца 3 июля, сообщает BFM TV. Филипп будет заниматься правительственными делами, пока не будет назначено новое правительство.

"Господин Эдуард Филипп сегодня подал заявление об отставке правительства президенту республики (Эмануэлю Макрону – Ред.), которое было одобрено", – говорится в коммюнике.

Макрон и Филипп накануне провели переговоры с глазу на глаз, после чего был обнародован пресс-релиз об отставке премьера и всего правительства. Этому решению предшествовали несколько недель напряженных консультаций по определению "нового пути" к концу пятилетнего срока Макрона.

Решение вступает в силу немедленно. "В ближайшие часы будет назначен новый премьер-министр", – сказал президент. Глава государства с новым премьером в течение выходных будут формировать новую команду.

Как отмечает AP, французский премьер подал в отставку после проигрыша партии Макрона "Вперед, республика!" на местных выборах во Франции, состоявшихся в минувшее воскресенье, 28 июня.

Издание пишет, что отставка правительства планировалась еще до выборов, поскольку его критиковали за деятельность во время пандемии коронавируса.

Эдуард Филипп занимал должность главы правительства Франции с 15 мая 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". Он заявил, что в течение длительного времени на регулятора осуществляется "систематическое политическое давление".