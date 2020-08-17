Правительство Беларуси сложило полномочия перед "избранным" Лукашенко

Obozrevatel Мир 11:17, 17.08.2020 Обновлено: 11:41, 17.08.2020

Правительство Беларуси сложило полномочия перед "вновь избранным" президентом Александром Лукашенко, который находился на посту президента пять сроков подряд, в соответствии с его указом от 15 августа.

Документ 17 августа был официально опубликован на национальном правовом интернет-портале Беларуси.

Согласно его тексту, премьер-министру, его заместителям, министрам и председателям государственных комитетов было "поручено осуществлять свои полномочия до сформирования президентом нового состава Совета министров путем издания президентом правовых актов о назначении на указанные должности".

Указ Лукашенко
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, протестующие в Беларуси 17 августа объявили общенациональную забастовку. Активисты призвали белорусов выходить на улицы и пообещали не признавать больше Лукашенко властью, если тот не выполнит требования. В то же время главная представительница оппозиции на выборах в Беларуси Светлана Тихановская согласилась стать национальным лидером.

Отметим, что легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок ставится под сомнение не только общественностью, но и наблюдателями на выборах.

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