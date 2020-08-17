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Правительство Беларуси сложило полномочия перед "избранным" Лукашенко

Obozrevatel
Obozrevatel
Мир
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Правительство Беларуси сложило полномочия перед 'избранным' Лукашенко

Правительство Беларуси сложило полномочия перед "избранным" Лукашенко.

Правительство Беларуси сложило полномочия перед "вновь избранным" президентом Александром Лукашенко, который находился на посту президента пять сроков подряд, в соответствии с его указом от 15 августа.

Документ 17 августа был официально опубликован на национальном правовом интернет-портале Беларуси.

Согласно его тексту, премьер-министру, его заместителям, министрам и председателям государственных комитетов было "поручено осуществлять свои полномочия до сформирования президентом нового состава Совета министров путем издания президентом правовых актов о назначении на указанные должности".

Указ Лукашенко

Указ Лукашенко Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, протестующие в Беларуси 17 августа объявили общенациональную забастовку. Активисты призвали белорусов выходить на улицы и пообещали не признавать больше Лукашенко властью, если тот не выполнит требования. В то же время главная представительница оппозиции на выборах в Беларуси Светлана Тихановская согласилась стать национальным лидером.

Отметим, что легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок ставится под сомнение не только общественностью, но и наблюдателями на выборах.

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