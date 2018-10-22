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Николай Травкин
Николай Травкин
Бывший российский политик, Герой Соцтруда, строитель, пенсионэрВсе статьи автора

Правило хорошего тона в России остается вранье

12.3т

18 октября 2018 года, Валдайский форум.

Ведущий Фёдор Лукьянов напоминает Владимиру Путину:

- Вы говорили в 2011 году, что Россия конфликтов не боится. Тогда были одни, сейчас другие. Мы каких сейчас конфликтов не боимся?

В.Путин парирует:

- Никаких. Мы вообще ничего не боимся. Страна с таким населением, готовым отстаивать свою независимость, суверенитет – далеко не везде, не во всех странах есть такая предрасположенность граждан жизнь свою отдать за Отечество, а у нас есть. С этим никто ничего не может поделать, и это вселяет в нас уверенность в том, что мы можем чувствовать себя спокойно.

А ещё 3 годами ранее - 22 октября 2015 г - на том же Валдайском форуме В.Путин говорил:

- В основе российского мировоззрения лежит представление о добре и зле, о высших силах, божественное начало. В основе западного мышления – я не хочу, чтобы это прозвучало как‑то неловко, но всё‑таки в основе лежит интерес, прагматичность, прагматика.

Кстати, всегда, как только Владимир Путин ссылается на особость и жертвенность народа в пользу Государства, то сидящие в первых рядах "лучшие люди города" радостно смеются и хлопают, хлопают. В этот раз сильно радовались и хлопали перспективе попасть в рай.

И, действительно, если брать сказанное за истину, то понятными становятся народные установки на жизнь, типа: "Всё в руках божьих"; "От меня ничего не зависит"; "Бог дал, Бог взял".

И чего тогда обихаживать быт, трудиться и горбатиться, если достаток семьи твоей не от тебя зависит? О высоком надо думать. Мечтать и молить Бога почаще о счастии. Или надеяться на его представителя. Ну, который "вся власть от Бога".

А вот это: - "Как потопаешь, так и полопаешь"; "Без труда не вытащишь и..."; "Каждый сам кузнец своего счастья" и пр. - надо признать переводом с европейского и отнести к экстремистским высказываниям. Это же у них говорят, "сам о себе не позаботишься, никакой Бог не поможет". Прагматика, так сказать, западная. Фу, какие они циничные, только о себе и думают.

Новости
В рай вслед за Путиным

Но это, в общем. Про народ в целом. А применительно к отдельному человеку, к личности?

Начнём с них, с "западных".

Идеология прагматизма означает, что я и моя семья по интересам первичны. Это приоритет номер один. И Государство должно иметь это в основе всей своей деятельности. А если Государство, прикидываясь Родиной, требует от меня жертв, даже жизни, по непонятным мне и не связанным со мной и моей семьёй интересам, то оно не правильное, даже опасное, и надо его переделывать, начиная с Власти.

Наша же, советско-российская идеология, изложена в песнях: -"а я еду за туманом и за запахом тайги"; "раньше думай о Родине, а потом о себе"; "жила бы страна родная и нету других забот". В итоге складывается, что если ты патриот, то на вопрос, кого ты больше любишь, Родину или мать-отца-детей, ответ очевиден - Родину! Мало того, спрашивать с нее за что-то, тем более предъявлять претензии, нельзя категорически! "Родину, как мать, - не выбирают".

Вы считаете, что с таким пониманием базовых моральных, нравственных ценностей можно построить нормальную страну? И она будет привлекательной и будет духовным примером для других? Состоящая из людей, ни в грош не ценящих свою жизнь и жизнь своих близких? Людей, готовых за абстрактные идеалы рвать горло кому угодно?

Уверен, что нет. И знаю по себе, близким, друзьям, знакомым, окружающим, что наша высокодуховность, готовность самопожертвования во имя каких-то абстрактных идеалов - это миф.

Мы такие же люди, как и европейцы. Со своими интересами, со своими приоритетами в отношении родных и близких, а отнюдь не в отношении Государства. Под понятием которого, вдобавок, Власть подразумевает только себя. Кстати, спекулируя также и понятием суверенитета. Власть рассматривает его, как исключительно своё право делать что угодно внутри страны. В том числе и со своим народом, называя его "народом-богоносцем" под усмешки среди своих.

Россия до сих пор и не Европа только по причине, что большинство людей декларировать вслух примат собственных интересов считают неприличным и неполиткорректным. А правилом хорошего тона продолжает оставаться враньё, подобное , "как невесту Родину мы любим."

Пора отвыкать. Пора начинать, как завещал А.Солженицин, "жить не по лжи". А то и действительно Власть отправит нас преждевременно в рай.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Автор
Николай ТравкинНиколай Травкин
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Николая Травкина
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Парфянов Владимир
Парфянов Владимир
Фюрерок ЛаптеРейха непосильным трудом нажил миллиарды у.е., а возможно и десятки миллиардов. Неужто кто-нить поверит, что хозяин такого бабла голову свою положит за РФ??? :)
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
В стае, в отдельно взятого члена стаи, никогда не было, нет и НЕ БУДЕТ своей отдельной жизни. Если у кого она и попытается проявиться - ЗАГРЫЗУТ! Чувство стаи специфично, оно от азиатского МИРООЩУЩЕНИЯ.
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Дейман Алон
Дейман Алон
Пидороссы - это патологические вруны с рождения, а их черта "нап*здеть с три короба" у них формируется еще в утробе матери.
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