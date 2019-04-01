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Правил 20 лет: президент Алжира внезапно заявил об отставке

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Президент Алжира 82-летний Абдель-Азиз Бутефлика решил досрочно покинуть пост главы государства, который он занимал на протяжении 20 лет.

Об этом сообщили в администрации президента, передает Al Arabiya. Его четвертый срок должен был закончится в конце апреля, однако граждане выступили против его переизбрания.

При этом, подчеркивается, что Бутефлика продолжит принимать важные решения во время переходного периода, который начнется с даты его ухода.

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Абдель-Азиз Бутефлика

Абдель-Азиз Бутефлика

Корреспондент

Отметим, ранее президент объявил о решении не баллотироваться в пятый раз на пост главы государства. При этом, он хотел перенести выборы, назначенные на 18 апреля, на более поздний срок.

Это стало причиной многочисленных протестов в стране. Население аргументировало требование к Бутефлике уйти его слабым здоровьем. В частности, лидер Алжира пять лет назад перенес инсульт и страдает другими серьезными заболеваниями.

Протесты против Бутефлики

Протесты против Бутефлики

Протесты против Бутефлики

Протесты против Бутефлики

Протесты против Бутефлики

Протесты против Бутефлики

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий.

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новости мира
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