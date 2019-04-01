Правил 20 лет: президент Алжира внезапно заявил об отставке

Президент Алжира 82-летний Абдель-Азиз Бутефлика решил досрочно покинуть пост главы государства, который он занимал на протяжении 20 лет.

Об этом сообщили в администрации президента, передает Al Arabiya. Его четвертый срок должен был закончится в конце апреля, однако граждане выступили против его переизбрания.

При этом, подчеркивается, что Бутефлика продолжит принимать важные решения во время переходного периода, который начнется с даты его ухода.

Абдель-Азиз Бутефлика Корреспондент

Отметим, ранее президент объявил о решении не баллотироваться в пятый раз на пост главы государства. При этом, он хотел перенести выборы, назначенные на 18 апреля, на более поздний срок.

Это стало причиной многочисленных протестов в стране. Население аргументировало требование к Бутефлике уйти его слабым здоровьем. В частности, лидер Алжира пять лет назад перенес инсульт и страдает другими серьезными заболеваниями.

Протесты против Бутефлики

Протесты против Бутефлики

Протесты против Бутефлики

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