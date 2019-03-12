Правил 20 лет и сдался: в Алжире после массовых протестов президент отказался от пятого срока

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика заявил о своем решении не участвовать в выборах как кандидат на пятый президентский срок.

Как сообщает Радио Свобода, также он объявил о переносе выборов главы государства.

82-летний президент, после двухнедельного лечения в Швейцарии, 10 марта вернулся на родину.

"Пятого срока не будет. Для меня никогда такой вопрос на стоял. Учитывая состояние моего здоровья и мой возраст, мой последний долг перед алжирским народом всегда состоял в поддержке строительства фундамента новой Республики", - подчеркнул президент в заявлении, опубликованном в понедельник.

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика radioalgerie.dz

Толпы людей с флагами Алжира вышли праздновать свою победу на улицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Алжире в пятницу, 8 марта, более 1 млн человек вышли на улицы, требуя от действующего 82-летнего президента не выдвигать свою кандидатуру на пятый срок. Это стало самой крупной акцией протеста в стране за ее историю. Митинги были устроены не только в столице (Алжире), но и в других крупных городах.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал