МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Алена Балаба
Алена Балаба
Руководитель Одесского Кризисного Медиа ЦентраВсе статьи автора

Правда о ГРУшниках вскрылась

1.8т

Вот тут The Insider дали результаты расследования по грушникам из Солсбери: "Руслан Боширов" таки оказался полковником ГРУ Анатолием Чепигой, Героем России и успевшим повоевать в Чечне и на Донбассе в Украине.

Даже закрытая номенклатурная система легко открывается - и вываливаются все скелеты с кишками и подробностями.

Новости
Разведчики России способны лишь мочиться в сортире

Так что в этом мире, напичканном видеокамерами, мобильниками и прочими гаджетами, где на твоем фейсбуке попутно еще сидит кто-то "из спецслужб", а твой телефон прослушивается даже уже не по ключевым словам, а тотально - рано или поздно все тайное станет явным.

Вот и в Одессе мы все узнаем по всем "нападениям".

Просто кому-то нестрашно быть прозрачным и открытым, а кто-то до сих пор думает, что скроет свои темные делишки - даже под масками "повстанских стримеров", "орденоносных мегапатриотов" и "суперзащитников Украины".

Как же я презираю все эти войнушки силовых структур с использованием людей втемную и тупо за деньги, передел сфер влияния и бизнесов, договорнячки, пиар на крови, и вот эти вот акции, которые все рекламируют, но никто ответственности не несет.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Алена БалабаАлена Балаба
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Олени Балабы
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Московец Леонид
Московец Леонид
Кака страна-такие и шпиены..!!Это еще раз доказывает,что ЗА ВСЕ будет спрос..!!Скрыть,в наше время -ничего нельзя..!! И будет СУД...!!!!!!!!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги