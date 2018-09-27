Вот тут The Insider дали результаты расследования по грушникам из Солсбери: "Руслан Боширов" таки оказался полковником ГРУ Анатолием Чепигой, Героем России и успевшим повоевать в Чечне и на Донбассе в Украине.

Даже закрытая номенклатурная система легко открывается - и вываливаются все скелеты с кишками и подробностями.

Новости Разведчики России способны лишь мочиться в сортире

Так что в этом мире, напичканном видеокамерами, мобильниками и прочими гаджетами, где на твоем фейсбуке попутно еще сидит кто-то "из спецслужб", а твой телефон прослушивается даже уже не по ключевым словам, а тотально - рано или поздно все тайное станет явным.

Вот и в Одессе мы все узнаем по всем "нападениям".

Просто кому-то нестрашно быть прозрачным и открытым, а кто-то до сих пор думает, что скроет свои темные делишки - даже под масками "повстанских стримеров", "орденоносных мегапатриотов" и "суперзащитников Украины".

Как же я презираю все эти войнушки силовых структур с использованием людей втемную и тупо за деньги, передел сфер влияния и бизнесов, договорнячки, пиар на крови, и вот эти вот акции, которые все рекламируют, но никто ответственности не несет.