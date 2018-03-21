Позор: Юнкер оскандалился из-за поздравления Путина с победой

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подвергся жесткой критике из-за поздравления с победой на выборах президента России Владимира Путина.

Лидер консерваторов в Европейском парламенте Эшли Фокс назвал письмо Юнкера "позорным" и таким, которое "потворствует" российскому президенту, передает The Telegraph.

"Поздравить Владимира Путина с его победой на выборах, не упомянув очевидные случаи подтасовки голосов, имеющие место, уже достаточно плохо. Но то, что он ничего не сказал про ответственность России за атаку нервно-паралитическим газом на невинных людей, в моем избирательном округе вызывает отвращение", - сказал он, подразумевая отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Раскритиковал Юнкера и бывший премьер-министр Бельгии, глава группы либеральных демократов в Европарламенте Ги Верхофстадт.

"Сейчас не лучшее время для поздравлений. Нам всегда нужен будет диалог с Россией, но более тесные связи должны быть обусловлены уважением международного порядка и фундаментальных ценностей", — написал он в Twitter.

"Постыдным" назвала письмо Юнкера и британский парламентарий Сара Волластон.

"Я хотел бы передать вам мои поздравления с вашим переизбранием. Нашей общей целью должно быть восстановление основанной на сотрудничестве общеевропейской системы безопасности", - написал Юнкер Путину.

Как сообщал "Обозреватель", ранее друг Украины поздравил Путина с победой на выборах.