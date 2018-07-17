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Евгений Платон
Евгений Платон
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Позор Америки: Трамп и Путин вдвоем атакуют американские спецслужбы

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В прошлую пятницу, за 3 дня до встречи Трампа с Путиным Мюллер обвинил 12 офицеров ГРУ ГШ ВС РФ во взломе серверов Демократической партии перед президентскими выборами 2016 года в США.

Министерство юстиции США обвинило 12 сотрудников ГРУ России во взломе серверов Национального демократического комитета, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, избирательного штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон, а также обнародовании информации, полученной от хакеров.

В заключении, которое опубликовано представителями спецпрокурора Роберта Мюллера, также названы имена обвиняемых:

Виктор Нитыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Олександр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев.

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По данным Мюллера, все они были офицерами частей 26165 и 74455 ГРУ.

Обстановка не на шутку накалилась.

По данным министерства юстиции США, в 2016 году офицеры ГРУ начали спец-операцию по взлому компьютеров, принадлежавших волонтерам и сотрудникам штаба Клинтон, в том числе и руководителя избирательной кампании.

ГРУ завладел именами и паролями многих сотрудников штаба Клинтон, получив возможность читать содержимое электронной почты многих из них. Они также взломали внутреннюю компьютерную сеть Национального демократического комитета и комитета по выборам в конгресс Демократической партии США.

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Российские хакеры получили возможность удаленного мониторинга компьютеров десятков сотрудников, фактически читая их документацию и электронные письма, утверждается в обвинении.

В частности, как выяснило расследование, они целенаправленно искали в переписке материалы по ключевым словам "Хиллари", "Круз" (речь идет об участнике предвыборных праймериз от республиканцев Теде Крузе), "Трамп" и другим.

Офицеры подразделений ГРУ также координировали свои действия по публикации украденных документов для того, чтобы повлиять на ход президентской избирательной кампании 2016 года, говорится в заключении.

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Они также зарегистрировали домен DCLeaks.com и позднее организовали публикацию украденных документов через этот ресурс, назвав себя группой "американских хакеров-активистов", использовавших для продвижения нового ресурса набор фальшивых профилей в "Твиттере" и "Фейсбуке".

После того, как российское правительство было обвинено во вмешательстве в американские выборы, офицеры ГРУ придумали вымышленного персонажа Guccifier 2.0, утверждается в расследовании.

15 июня 2016 года хакеры, используя расположенный в Москве сервер, искали специфические слова и выражения, которые позднее использовали для первого блога Guccifier 2.0, позднее утверждая, что у их "подопечного" румынское происхождение, в надежде, что смогут таким образом отвести удар от российских спецслужб.

Хакеры ГРУ, по данным обвинения, проникли в компьютеры комитетов штатов по выборам, секретарей штатов, американских компаний, которые производили и поставляли программное обеспечение для выборов, для того, чтобы украсть данные избирателей, которые хранились на этих компьютерах.

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Чтобы не быть обнаруженными и пойманными, сотрудники ГРУ использовали фальшивые удостоверения личностей, представляясь гражданами разных стран мира, в том числе и США. Они также платили с помощью криптовалют, добывали биткоины, таким образом, уходя от вопросов относительно происхождения средств и платили за сервис, использование серверов, счета и домены. Таким образом, например, была оплачена регистрация DCLeaks.com.

Офицеры ГРУ, согласно документам следствия, обвиняются по 11 пунктам, среди которых: криминальный заговор с помощью кибер-операции, целью которой было преступление в США, проведенной ГРУ, и включала публикацию украденных документов. Целью этого преступления было вмешательство в американские выборы 2016 года.

Семь пунктов обвинения касаются кражи личных данных восьми американцев, чьи компьютеры были взломаны.

Грушников обвиняют в отмывании денег в размере около 95 тысяч долларов — их использовали для оплаты серверов и других услуг в сфере IT. Еще одно обвинение касается заговора, целью которого было совершение преступления против США в виде попытки взлома избирательных комитетов разных штатов, офисов секретарей штатов и американских компаний.

И вот сегодня на совместной пресс-конференции по меткому замечанию Genina Elena: "Трамп и Путин вдвоем атакуют американские спецслужбы".

Несмотря на факты и доказательства, приведенные в пятницу, Трамп на пару с Путиным ушел в полную несознанку по поводу вмешательства РФ в выборы 2016 года.

Путин: "Российское государство не вмешивалось в выборы в США".

Я что-то пропустил: с каких пор ГРУ приватизировали?

Я написал у себя в Фейсбуке:

"Трамп сейчас сдает Путину не НАТО, не ЕС, не Украину и даже не Крым.

Трамп сдает Путину США.

Радость тем, кто голосовал за Трампа".

А вот реакция из США.

Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан назвал президента США Дональда Трампа предателем по итогам его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

В Twitter Бреннан написал, что выступление Трампа на совместной с Путиным пресс-конференции по итогам переговоров "выходит за рамки особо тяжких преступлений".

"Комментарии Трампа имбецильны, так более того, он вообще у Путина в кармане. Республиканские патриоты, где вы?" — написал Бреннан.

Путин на пресс-конференции пару раз чисто по Фрейду назвал Мюллера Миллером.

Трампу и Путину и переводчики не нужны, они не враги, им нечего опасаться друг друга.

У них обоих Мюллер общий смертельный враг!

Кроме того, как и Путин, и Ын, которыми Трамп восхищается, он намерен заменить собой все институты в США. Посмотрим, что у него получится.

Отцы-основатели США заложили достаточно противовесов различных ветвей власти в фундамент, прежде всего в Конституцию, но они не знали об информационном обществе.

Как эти противовесы проявят себя в эпоху гибридных войн и кибератак, нам еще предстоит убедиться.

"Капризный слабоумный мужчина-ребенок встречается со злобным резидентом разведки. Что может пойти не так?" — надпись на плакате одной из участниц митинга, прошедшего в воскресенье в Хельсинки накануне встречи Путина и Трампа.

Судя по всему, в Ростове уже готова резиденция для Трампа, а на закрытой части встречи Путина с Трампом обсуждались детали: размер поля для гольфа и пр.

Америке еще предстоит прийти в себя, но такого позора и унижения США не испытывали с времен Перл-Харбора.

Америка, думаю, утрется и переживет свой позор, но откат и последующий удар по Путину будет такой силы, что никому и не снилось. Помни Хиросиму и Нагасаки.

Все же, важнейшим из искусств является порок.

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Источник:Facebook Евгения Платона
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