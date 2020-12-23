Познер заявил, что "монстра" из Путина создали США. Видео

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что превращение президента РФ Владимира Путина в "монстра" произошло в результате политики США.

В интервью Дмитрию Гордону он заявил, что говорил об этом в своей лекции в Йельском университете, сообщает интернет-издание "Гордон" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я не сторонник Путина, но должен сказать, что в этом виноваты не мы – это результат политики Соединенных Штатов. Приблизительно год назад я выступал в Йельском университете. Темой моей лекции было: как Соединенные Штаты создали Владимира Путина. Многие из слушателей были ошарашены. Но я им сказал: "Вы подумайте сами. Все, что я говорю, – это в документах. Я не придумал ничего здесь". Так что объяснение этому есть. Другое дело – этим пользуются, политика на этом играет", – подчеркнул Познер.

Журналист также напомнил речь российского президента в Мюнхене в 2007 году на встрече "Большой двадцатки".

"Ее суть: "С нами так обращаться мы не позволим. У нас есть свои национальные и глобальные интересы. Вам придется с нами считаться. Больше мы терпеть этого не будем". И в этот момент Путин стал монстром", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Познер высказался об отношениях между украинцами и россиянами. По его словам, оба народа не являются братскими.