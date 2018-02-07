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"Пожизненный проездной": появилась реакция на подготовку Путина к выборам

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Пользователи сети высмеяли удостоверение кандидата в президенты РФ Владимира Путина, выданное российской Центральной избирательной комиссией.

Фото документа с подписью "Пожизненный проездной" опубликовано на странице "Мuд Роисси" в Twitter.

"А че в пленочке? Это типа как пульт от ТВ в клееночку заматывают?", - спросил пользователь.

"А где можно прикупить?", "И автограф Эллочки-людоедки", "А фото старое, без ботокса", "Теперь будет по пьяни в ресторанах козырять", "Четкая ксива", - иронично отметили другие комментаторы.

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Напомним, 6 февраля Центризбирком РФ первым зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на предстоящих в марте выборах главы государства.

Как сообщал "Обозреватель", оккупанты выдвинули требование по "выборам Путина" в Крыму.

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