Про "выборы" писать неинтересно. Но сегодня четвертая годовщина дня, после которого Россия оказалась в другой политической реальности и настоящие выборы стали окончательно невозможны: годовщина аннексии Крыма. С тех пор - только пожизненная диктатура, до ее естественного или неестественного конца.

Я же всё не могу забыть письмо коллег, деятелей культуры, "твердо заявивших о поддержке позиции президента". Там было несколько человек, к которым я раньше относился с симпатией и уважением – и про которых я точно знаю, что они на самом деле так не думали, а поддались давлению. Ни один до сих пор не нашел в себе мужества выразить сожаление о том, что проявил тогда слабость.