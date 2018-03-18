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Борис Акунин
Борис Акунин
Русский писательВсе статьи автора

Пожизненная диктатура

25.1т

Про "выборы" писать неинтересно. Но сегодня четвертая годовщина дня, после которого Россия оказалась в другой политической реальности и настоящие выборы стали окончательно невозможны: годовщина аннексии Крыма. С тех пор - только пожизненная диктатура, до ее естественного или неестественного конца.

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Вибори Путіна дають нам надію...

Я же всё не могу забыть письмо коллег, деятелей культуры, "твердо заявивших о поддержке позиции президента". Там было несколько человек, к которым я раньше относился с симпатией и уважением – и про которых я точно знаю, что они на самом деле так не думали, а поддались давлению. Ни один до сих пор не нашел в себе мужества выразить сожаление о том, что проявил тогда слабость.

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Автор
Борис АкунинБорис Акунин
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Бориса Акунина
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