Пожары в Австралии замкнулись в заколдованный круг: свежие фото и видео огненного ада

Пожары в Австралии привели к тому, что начали сами формировать погоду, которая лишь помогает распространению огня, и замкнулись в заколдованный круг. Из-за жестокой стихии уже погибло 25 человек и около 500 миллионов животных, а детские сады и государственные учреждения в столице страны Канберре прекратили работу.

На официальном сайте полиции штата Новый Южный Уэльс сообщили, что последней жертвой лесного пожара стал 71-летний мужчина, прежде считавшийся пропавшим без вести. Тело погибшего было обнаружено во дворе его сгоревшего дома в городе Нерриганда (чтобы посмотреть фото и видео адских пожаров, доскролльте до конца страницы).

По состоянию на утро 6 января на территории штата были зарегистрированы 136 лесных пожаров, 69 из которых нелокализованные. С огнем продолжали бороться более 2,5 тыс. пожарных и сотни единиц спецтехники, включая 90 тяжелых самолетов.

Пожары в Австралии замкнулись в заколдованный круг

Телеканал SBS сообщил о приостановлении работы детских садов и государственных учреждений, ведомств в столице Австралии из-за дыма от пожаров. Было закрыто и часть министерств, музеи, университеты, магазины, заведения питания города. Причиной стало то, что показатель качества воздуха в Канберре в начале недели почти в 10 раз превысил уровень "опасно для жизни".

Также 24 канал уточнил, что огонь отобрал жизни жизни около 500 миллионов животных, кроме 25 человеческих жертв, еще десятки людей считаются пропавшими без вести. Пожары разрушили сотни домов и даже целые города, выгорели миллионы гектаров земли.

Животные и пожары в Австралии Matthew Abbott/New York Times/Redux/eyevine

Адские пожары в Австралии

А ВВС со ссылкой на метеорологическое бюро страны сообщило, что пожары в Австралии начали самостоятельно формировать погоду, которая способствует дальнейшему распространению огня.

Над территорией, котораю "утонула" в огне, образовался слой низкого давления, который вместе с горячим воздухом поднимал в атмосферу дым от горящей растительности и разносил его на значительные расстояния. Шлейф от пожаров преодолел почти 2 тысячи км и достиг территории Новой Зеландии.

3D-визуализация пожаров в Австралии NASA/tk.media

В верхних слоях атмосферы дым превращался в мощные кучево-дождевые облака с грозовым потенциалом. В них формировались электрические разряды, которые приводят к возникновению молний. Они могут поджигать новые участки.

3D-визуализация пожаров в Австралии NASA/tk.media

Адские пожары в Австралии MetroUK

Адские пожары в Австралии Allison Marion/MetroUK

Животные и пожары в Австралии Saeed Khan/Getty Images

Адские пожары в Австралии

Адские пожары в Австралии

Адские пожары в Австралии

Адские пожары в Австралии

Адские пожары в Австралии

Адские пожары в Австралии

Животные и пожары в Австралии 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Австралии масштабные лесные пожары вспыхнули еще осенью. В охваченных огнем австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Квисленд прогнозировали "катастрофические" погодные условия.

Стихия практически полностью уничтожила город Балморал, который находится за 120 км от Сиднея.

В Австралии из-за непрекращающихся пожаров объявили масштабную эвакуацию населения и туристов из юго-восточных штатов страны.

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