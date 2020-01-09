Пожары в Австралии глазами очевидца: украинец из Сиднея развенчал фейки соцсетей

Сильнейшие лесные пожары в Австралии – настоящая трагедия, однако в соцсетях склонны преувеличивать масштабы бедствия.

О реальной ситуации на континенте в эфире ObozTV рассказал житель Сиднея, украинец Сергей Демьянчук. Во время прямого включения по Skype из Австралии он опроверг несколько фейков и поделился своими наблюдениями.

"Перепостила даже Рианна"

"Фейков много. Особенно та карта, которая сейчас ходит по интернету. Ее перепостили известные личности, например, Рианна. Континент, который весь выглядел как уголь, оказался фотошопом. Нет ничего общего с реальной картиной происходящего в Австралии", – отметил Демьянчук.

Речь идет об изображении, которое разошлось по социальным сетям якобы как реальный снимок Австралии, сделанный NASA из космоса. Однако на самом деле – это 3D-модель специалиста по визуализации Энтони Хирси. Он скомпоновал все районы, пострадавшие от пожаров за последний месяц. Многие из них давно потушили. Кроме того, как признал сам Хирси, масштаб был несколько преувеличен из-за эффекта свечения при рендеринге.

Автор визуализации Энтони Хирси сам призвал не распространять ее как вирусное фото instagram.com/anthony_hearsey

Дым от австралийских пожаров (снимок NASA) nasa.gov

"Бедных тут практически нет"

По наблюдениям Демьянчука, с начала пожаров повседневная жизнь в Сиднее и Мельбурне практически не изменилась.

"Все понимают, что это беда. Но никто не паникует. Австралийцы очень спокойно и взвешенно относятся к этой ситуации. Они ищут пути решения и думают, что делать дальше", – подчеркнул он.

Украинец обратил внимание, что Австралия – богатая страна. Средства на борьбу с пожарами и их последствиями выделяет не только правительство. Активно работает и волонтерское движение.

"Когда у тебя есть лишние деньги – а бедных тут практически нет – то всегда легко отдать лишний доллар. Поддержка, доброта, сочувствие в Австралии очень развито. Волонтеры идут бесплатно помогать пожарным. Помогают людям, потерявшим свои дома", – рассказал Демьянчук.

Пожары в Австралии twitter.com/RedCrossAU

К тушению пожаров присоединились многие волонтеры facebook.com/QldFireandEmergencyServices/

Причины пожаров: кого винят австралийцы

Многие австралийцы винят в происходящем власти, особенно упрекают премьер-министра страны Скотта Моррисона.

"Когда пожары расширялись, премьер-министр Скотт Моррисон находился в отпуске на Гавайях. И писал в Twitter, что все под контролем. А уже через неделю был вынужден вернуться, потому что оказалось, что ничего не было под контролем. Вот этого ему сейчас не могут простить", – объяснил Демьянчук.

Коалы, кенгуру и миллионы других животных стали жертвами огня twitter.com/eirenelr

Впрочем, добавил он, причиной столь масштабных пожаров стала целая совокупность различных факторов.

"Юго-восточная часть Австралии – очень теплый регион, где в основном растут эвкалипты. А это очень воспламеняющиеся деревья. Пожары тут каждый год, это не новость для австралийцев, – напомнил украинец. – Но обычно они под контролем. А в этот раз…".

"Большое количество факторов привело к этим пожарам. Дождей, к примеру, на территории юго-восточной Австралии не было полгода. Температура в некоторых районах начала подниматься до +50. Плюс добавился сильный порывистый ветер примерно до 50-60 км/час. Также сообщается о 24 случаях, когда люди сознательно поджигали. По каким причинам – мне сложно сказать. Но есть 24 дела против поджигателей, которые сейчас рассматриваются", – сообщил он.

Сгоревший лес в Австралии twitter.com/brendanh_au

Как сообщал OBOZREVATEL:

масштабные пожары в Австралии бушуют уже несколько месяцев, огнем охвачено более 5,5 млн га земли (для сравнения – это примерно Киевская и Черниговская область вместе взятые);

по предварительным данным, в огне погибли до 500 миллионов животных, а также как минимум 25 человек (еще несколько десятков считаются пропавшими без вести);

уничтожены свыше 1500 домов и уникальные природные массивы.

Подробнее о катастрофе, которая накрыла целый материк – читайте в этом материале.

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