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Пожар в ТЦ России: стало известно, есть ли среди жертв украинцы

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Украинцев среды жертв масштабного пожара в российском ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово нет.

Об этом "Обозревателю" сообщили в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"Сделаны все запросы. На данный момент нет ни погибших, ни пострадавших украинцев", – сказали в Департаменте.

Пожар в ТРЦ в Кемерово

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Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Погибло 56 человек, из них не менее девяти детей.

По предварительной информации, в детской комнате ТЦ загорелся поролоновый наполнитель в батутном бассейне. Огонь быстро перекинулся на другие объекты, в частности кинотеатр. Когда начался пожар, в помещении не сработала сирена, многие посетители ТЦ оказались заблокированы внутри.

Пытаясь спастись из охваченного пожаром ТЦ, многие посетители прыгали из окон с большой высоты.

Как сообщал "Обозреватель", в сети опубликовали список пропавших без вести и первые фото погибших. Возле ТЦ местные жители обустроили стихийный мемориал.

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Тема
Пожар в ТРЦ Кемерово
Место
РоссияКемерово
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