Пожар в ТЦ России: стало известно, есть ли среди жертв украинцы

Украинцев среды жертв масштабного пожара в российском ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово нет.
Об этом "Обозревателю" сообщили в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины.
"Сделаны все запросы. На данный момент нет ни погибших, ни пострадавших украинцев", – сказали в Департаменте.
Пожар в ТРЦ в Кемерово
twitter.com/UkrZaKordonom
Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Погибло 56 человек, из них не менее девяти детей.
По предварительной информации, в детской комнате ТЦ загорелся поролоновый наполнитель в батутном бассейне. Огонь быстро перекинулся на другие объекты, в частности кинотеатр. Когда начался пожар, в помещении не сработала сирена, многие посетители ТЦ оказались заблокированы внутри.
Пытаясь спастись из охваченного пожаром ТЦ, многие посетители прыгали из окон с большой высоты.
Как сообщал "Обозреватель", в сети опубликовали список пропавших без вести и первые фото погибших. Возле ТЦ местные жители обустроили стихийный мемориал.
Читайте все новости по теме "Пожар в ТРЦ Кемерово" на Обозревателе.