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Пожар в соборе Парижской Богоматери: названо число пострадавших

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В результате пожара в соборе Парижской Богоматери в Париже, который случился 15 апреля, пострадали три человека.

Речь идет о двух сотрудниках полиции и одном пожарном, сообщается на странице Pompiers de Paris в Twitter. Все они получили легкие травмы.

"После более чем девяти часов ожесточенных боев около 400 пожарных из Парижа потушили страшный пожар. Двое полицейских и пожарный получили легкие ранения", — говорится в сообщении.

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Пожар в Нотр-Даме

Пожар в Нотр-Даме

Twitter Pompiers de Paris

Пожар в Нотр-Даме

Пожар в Нотр-Даме

Twitter Pompiers de Paris

Пожар в Нотр-Даме

Пожар в Нотр-Даме

Twitter Pompiers de Paris

Пожар в Нотр-Даме

Пожар в Нотр-Даме

Twitter Pompiers de Paris

Пожар в Нотр-Даме

Пожар в Нотр-Даме

Twitter Pompiers de Paris

Пожар в Нотр-Даме

Пожар в Нотр-Даме

Twitter Pompiers de Paris

Пожар в Нотр-Даме

Пожар в Нотр-Даме

Twitter Pompiers de Paris

Пожар в Нотр-Даме

Пожар в Нотр-Даме

Twitter Pompiers de Paris

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Место
ФранцияПариж
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