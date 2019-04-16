Пожар в соборе Парижской Богоматери: названо число пострадавших

В результате пожара в соборе Парижской Богоматери в Париже, который случился 15 апреля, пострадали три человека.
Речь идет о двух сотрудниках полиции и одном пожарном, сообщается на странице Pompiers de Paris в Twitter. Все они получили легкие травмы.
"После более чем девяти часов ожесточенных боев около 400 пожарных из Парижа потушили страшный пожар. Двое полицейских и пожарный получили легкие ранения", — говорится в сообщении.
Пожар в Нотр-Даме
Twitter Pompiers de Paris
Пожар в Нотр-Даме
Twitter Pompiers de Paris
Пожар в Нотр-Даме
Twitter Pompiers de Paris
Пожар в Нотр-Даме
Twitter Pompiers de Paris
Пожар в Нотр-Даме
Twitter Pompiers de Paris
Пожар в Нотр-Даме
Twitter Pompiers de Paris
Пожар в Нотр-Даме
Twitter Pompiers de Paris
Пожар в Нотр-Даме
Twitter Pompiers de Paris
2/2 Après plus de 9h de combats acharnés, près de 400 pompiers de Paris sont venus à bout de l’effroyable l’incendie. 2 policiers et un sapeur-pompier ont été légèrement blessés. pic.twitter.com/re9ZR0KB3W— Pompiers de Paris (@PompiersParis) 16 апреля 2019 г.
1/2 #Intervention #NotreDame : la structure de la cathédrale est sauvée et les principales œuvres d’art ont été sauvegardées, grâce à l'action combinée des différents services de l'État engagés à nos côtés. pic.twitter.com/0GJZKAdYdM— Pompiers de Paris (@PompiersParis) 16 апреля 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 апреля в знаменитом соборе Парижской Богоматери во Франции разгорелся пожар.
Появилось видео обрушения шпиля и крыши собора Парижской Богоматери.
Очевидцы опубликовали в сети кадры, на которых запечатлены последствия пожара внутри собора Парижской Богоматери.
Потушить пожар в соборе Парижской Богоматери не удавалось на протяжении нескольких часов, поскольку его нельзя было заливать большим количеством воды. Перепад температур мог привести к разрушению камня, из которого построена церковь.
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