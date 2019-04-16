Пожар в соборе Парижской Богоматери: названо число пострадавших

В результате пожара в соборе Парижской Богоматери в Париже, который случился 15 апреля, пострадали три человека.

Речь идет о двух сотрудниках полиции и одном пожарном, сообщается на странице Pompiers de Paris в Twitter. Все они получили легкие травмы.

"После более чем девяти часов ожесточенных боев около 400 пожарных из Парижа потушили страшный пожар. Двое полицейских и пожарный получили легкие ранения", — говорится в сообщении.

Пожар в Нотр-Даме Twitter Pompiers de Paris

Пожар в Нотр-Даме Twitter Pompiers de Paris

Пожар в Нотр-Даме Twitter Pompiers de Paris

Пожар в Нотр-Даме Twitter Pompiers de Paris

Пожар в Нотр-Даме Twitter Pompiers de Paris

Пожар в Нотр-Даме Twitter Pompiers de Paris

Пожар в Нотр-Даме Twitter Pompiers de Paris

Пожар в Нотр-Даме Twitter Pompiers de Paris

2/2 Après plus de 9h de combats acharnés, près de 400 pompiers de Paris sont venus à bout de l’effroyable l’incendie. 2 policiers et un sapeur-pompier ont été légèrement blessés. pic.twitter.com/re9ZR0KB3W — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 16 апреля 2019 г.

1/2 #Intervention #NotreDame : la structure de la cathédrale est sauvée et les principales œuvres d’art ont été sauvegardées, grâce à l'action combinée des différents services de l'État engagés à nos côtés. pic.twitter.com/0GJZKAdYdM — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 16 апреля 2019 г.

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