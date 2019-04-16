Пожар в соборе Парижской Богоматери: какие ценности и реликвии чудом спасли от огня. Фото

Пожар в соборе Парижской Богоматери повредил основную часть здания, однако удалось спасти бесценные реликвии, которые находились внутри храма.

Так, уже известно, что пожарным и священникам удалось уберечь от огня одну из величайших святынь христиан – терновый венец Спасителя, который был доставлен в собор в 1239 году. Согласно Евангелиям, именно этот венец римские воины надели на голову Христа перед распятием. Перед данной реликвией совершают службы предстоятели всех традиционных конфессий.

Хранилище собора Парижской Богоматери

Терновый венец Спасителя

Терновый венец Спасителя

Терновый венец Спасителя

Также в подвальных хранилищах находились фрагмент Креста Господня и гвоздь, которым приколотили Иисуса к кресту. Установлено, что и другие особо ценные предметы искусства, хранившиеся в соборе, были вывезены из него перед началом реставрационных работ. Например, сохранена туника короля Людовика IX Святого.

Известно, что реликвии, которые удалось спасти от пожара в соборе Парижской Богоматери, перевезли в мэрию столицы Франции.

"По нашей информации, все сохраненные произведения искусства в соборе Нотр-Дам де Пари, перевезены в ночь на вторник в мэрию Парижа", - сообщили в эфире местного канала BFMTV.

Во вторник, 16 апреля, художественные ценности будут отправлены в Лувр.

Спасение реликвий из собора Twitter

Спасение реликвий из собора Twitter

Гвоздь, которым приколотили Иисуса к кресту

Фрагмент Креста Господня

Фрагмент Креста Господня

Кроме того, отличительной чертой собора были три огромных витражных окна-розы, восходящие к XIII веку. На данный момент неизвестно, уцелело ли в результате пожара хоть одно из них.

Первая и самая маленькая витражная роза, диаметром 9,6 метра, расположенная на западном фасаде, была завершена около 1225 года. Как снаружи, так и изнутри в центр венчика окна-цветка помещена Богородица с Младенцем. Диаметр южной розы – около 13 метров, она состоит из 84 панелей.

Помимо элементов убранства, таких, как витражи, там находились одна из немногих сохранившихся деталей собора, которые уцелели после Великой французской революции (1799 год): это деревянные хоры, на которых изображено житие Христа и французские короли. При этом пожарные уже заявили, что в таком сильном огне все деревянные объекты, скорее всего, уничтожены.

Витражи собора Парижской Богоматери

Витражи собора Парижской Богоматери

Витражи собора Парижской Богоматери

Также в соборе Парижской Богоматери установлены 10 колоколов. Самый большой, весом 23 тонны, носит имя Эммануэль. Он был установлен на южной башне в 1685 году. В 1944 году именно звон Эммануэля возвестил об освобождении Парижа от нацистов.

В 2012 году, в преддверии празднования 850-летия собора, колокола вновь появились и на северной башне собора. Это была уже копия – оригинальные были переплавлены на ядра во время Французской революции. А заменившие их колокола XIX века диссонировали с Эммануэлем.

Восемь новых колоколов были отлиты в Вильдьё-ле-Пуаль в Нормандии с использованием древнеегипетских методов. Каждому было присвоено имя одного из святых.

Колокола собора Парижской Богоматери

Колокола собора Парижской Богоматери

Колокола собора Парижской Богоматери

Еще одной особенностью храма являются его устрашающего вида гаргуйли и химеры, которые знамениты на весь мир. Эти фантастические твари венчали торчащие концы балок собора. О их состоянии после пожара пока ничего неизвестно.

Гаргуйли и химеры собора Парижской Богоматери

Гаргуйли и химеры собора Парижской Богоматери

Гаргуйли и химеры собора Парижской Богоматери

Гаргуйли и химеры собора Парижской Богоматери

Но уже сейчас ясно, что полностью в огне уничтожен знаменитый шпиль Нотр-Дама, установленный в XII веке.

Шпиль собора Парижской Богоматери

Шпиль собора Парижской Богоматери

Шпиль собора Парижской Богоматери

Меньше всего от огня пострадали две готические башни, венчающие западный фасад собора. Работы над ним начались в 1200 году, однако первая из двух башен – северная, была достроена лишь 40 лет спустя.

Высота обеих башен – 68 метров, хотя они не совсем одинаковы: северная – массивнее южной. До начала XV века колокола находились только в северной башне.

Башня собора Парижской Богоматери

Башня собора Парижской Богоматери

Башни собора Парижской Богоматери

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