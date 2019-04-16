Пожар в Нотр-Даме: во что огонь превратил легенду. Фото

В понедельник, 15 апреля, в одном из самых известных соборов мира — Нотр-Дам де Пари — вспыхнул масштабный пожар.

В результате обрушилась крыша собора, его шпиль и часы. Справиться с огнем спасатели смогли лишь спустя 12 часов после начала возгорания.

OBOZREVATEL сделал подборку фотографий, на которых можно увидеть, как собор Парижской Богоматери выглядел до пожара и что с ним сделала огненная стихия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Последствия пожара в соборе Парижской Богоматери сверху Twitter MWeilc

Собор Парижской Богоматери после пожара

Собор Парижской Богоматери после пожара

Собор Парижской Богоматери после пожара

Собор Парижской Богоматери после пожара

Собор Парижской Богоматери после пожара

Собор Парижской Богоматери после пожара

Уцелевшие, но поврежденные витражи собора Парижской Богоматери Telegram-канал Golden Chihuahua

Пожар в Нотр-Дам де Пари Twitter Pompiers de Paris

Пожар в Нотр-Дам де Пари Twitter Pompiers de Paris

Пожар в Нотр-Дам де Пари Twitter Pompiers de Paris

Также предлагаем вам вспомнить, как Нотр-Дам де Пари выглядел до трагических событий. Одной из его главных изюминок, помимо всего, являются уникальные витражи. Они уцелели, однако потребуют серьезной реставрации.

Собор Парижской Богоматери до пожара

Собор Парижской Богоматери до пожара

Собор Парижской Богоматери до пожара

Собор Парижской Богоматери до пожара

Фото собора после пожара и до него

Фото собора после пожара и до него

Собор Парижской Богоматери до пожара

Витражи Нотр-Дам де Пари Vida Press

Витражи Нотр-Дам де Пари Vida Press

#Notre-Dame Hommage au très beau travail d'ingénieur des concepteurs du vaisseau et presque ironiquement à ceux de l'échafaudage pic.twitter.com/0psYNNxlTf — MWeilc (@Mweilc) 16 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 апреля в знаменитом соборе Парижской Богоматери во Франции разгорелся пожар.

Появилось видео обрушения шпиля и крыши собора.

Очевидцы опубликовали в сети кадры, на которых запечатлены последствия пожара внутри Нотр-Дама.

Пожарным и священникам удалось уберечь от огня одну из величайших святынь христиан — терновый венец Спасителя, который был доставлен в собор в 1239 году. Также в подвальных хранилищах находились фрагмент Креста Господня и гвоздь, которым приколотили Иисуса к кресту.

Реликвии, которые удалось спасти от пожара в соборе Парижской Богоматери, перевезли в мэрию столицы Франции. 16 апреля, художественные ценности будут отправлены в Лувр.

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