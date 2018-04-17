Пожар в Кемерово: ТЦ сконструировали как "задуманную ловушку"

Во время тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, пожарные столкнулись с проблемами, поскольку здание было сконструировано, как "задуманная ловушка".

"Нужно понимать, что конструктив этого здания не предполагает возможности тушения большим количеством стволов", — сказал врио директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России Максим Максименко, передает Daily Storm.

Пожар в Кемерово

По словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева, все пути эвакуации в ТЦ были блокированы горючими токсичными предметами, содержащими хлористый водород.

Пожар в Кемерово

"Через пять минут и четыре секунды с момента возгорания в сухом бассейне ТЦ "Зимняя вишня" все пути эвакуации были блокированы продуктами термического разложения: высокотоксичными, с хлористым водородом", — передает слова Еникеева "РИА Новости".

Поэтому самостоятельно выбраться с четвёртого этажа посетители торгового центра могли только в первые минуты.

Пожар в Кемерово

Как сообщал "Обозреватель", причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово, где погибли 64 человека, стало короткое замыкание.