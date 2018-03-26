Пожар в Кемерово: стало известно о трагической истории семьи

СМИ узнали о судьбе 11-мальчика Сережи, который попал на жуткое видео, на котором он прыгал из окна во время пожара в российском Кемерово.

Как сообщается в Telegram-канале "Life shot", на данный момент он находится в тяжелом состоянии.

"На этом видео 11-летний Сережа прыгает из окна 4-го этажа горящего ТЦ, спасаясь от пожара. Сейчас он без сознания в реанимации. Перелом таза. Состояние тяжелое. Его родителей ищут в соцсетях", - сказано в комментарии к кадрам.

Как выяснилось, эти поиски не дали результата. И мать, и отец, по предварительным данным, также находились в здании ТЦ "Зимняя вишня". Они числятся пропавшими без вести.

"В больницу, где в реанимации лежит 11-летний Сережа, обратились две его бабушки", - сообщают журналисты.

Как сообщал "Обозреватель", число погибших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня", который находится в российском Кемерово, достигло 48 человек.

По официальным данным Следственного комитета РФ, еще 84 пострадали. Отмечается, что у пропавших практически нет шансов. На данный момент их точное количество выясняется. Последняя озвученная цифра - 27.